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Тревел-блогер Кутовой объяснил популярность Турции среди российских эмигрантов

Общество
Тревел-блогер Кутовой объяснил популярность Турции среди российских эмигрантов

Самыми популярными направлениями для переезда среди россиян являются Казахстан, Армения и Турция. Особенности такого выбора объяснил тревел-блогер Алексей Кутовой на своем канале в «Яндекс. Дзене».

Вышеуказанные страны уступают Аргентине и государствам Латинской Америке по доступности жилья и количеству иностранных эмигрантов. Однако большинство россиян останавливают выбор именно на относительно близких по расположению странах, поскольку не имеют денег, чтобы купить билет на далекие направления, считает блогер.

Вторая причина связана с боязнью сложной дороги с детьми, поскольку до той же Аргентины можно добираться несколько дней. При этом многие беременные женщины-иностранки стремятся родить именно в Аргентине, чтобы ускорить процесс получения гражданства, отметил Кутовой.

В число других важных критериев блогер включил языковой барьер и разницу во времени. Особенно это касается удаленщиков, которые стараются не уезжать далеко за пределы своего часового пояса, заключил путешественник.

Власти Казахстана планируют изменить правила пребывания в стране для иностранных граждан. Речь идет о введении нового условия, которое отменяет возможность «обнулить» свой срок пребывания в республике.
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