Французский политик Филиппо заявил, что у страны нет денег для помощи Украине

Франция планирует выделить 100 миллионов евро на помощь Украине, несмотря на финансовые трудности внутри страны. На это обратил внимание руководитель местного движения «Патриоты» Флоран Филиппо.
По словам политика, у правительства республики нет денег даже на поддержание социальной инфраструктуры. Речь идет о финансировании больниц и предоставлении пенсий по старости.
«Урсула (фон дер Ляйен) решила отправить дополнительные 500 миллионов евро Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов!» — возмутился Филиппо в своем Twitter-аккаунте.
До этого ряд СМИ со ссылкой на дипломатические источники распространили информацию об очередном транше Европейского союза для Украины. Общая сумма помощи составила 500 млн евро.