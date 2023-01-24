Нарколог Петров рассказал о плюсах сухого закона для жизни россиян

Эксперт объяснил, что благодаря запрету на алкоголь будут повышаться рождаемость, трудоспособность, продолжительность и уровень жизни. Кроме того, зачастую спиртное является катализатором бытовых преступлений, но при сухом законе их количество может сильно снизиться, уверен Петров.