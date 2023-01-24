Нарколог Петров рассказал о плюсах сухого закона для жизни россиян

Введение сухого закона может значительно повысить качество жизни россиян. Такой точки зрения придерживается нарколог Даниил Петров, пишет Lenta.ru.
Эксперт объяснил, что благодаря запрету на алкоголь будут повышаться рождаемость, трудоспособность, продолжительность и уровень жизни. Кроме того, зачастую спиртное является катализатором бытовых преступлений, но при сухом законе их количество может сильно снизиться, уверен Петров.
Отказ от алкоголя поможет быстрее привести в форму фигуру. По словам диетолога Мелиссы Митри, спиртные напитки содержат пустые калории и сахар. Из-за них можно набрать ненужные килограммы.