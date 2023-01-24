Вашингтонский ЦСМИ: США не хватило бы высокоточных боеприпасов и на неделю боев за Тайвань

Американская армия, по всей вероятности, растеряла бы весь запас высокоточных боеприпасов большой дальности менее чем за семь дней гипотетических сражений в Тайваньском проливе. К такому выводу пришли ученые вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ).
Исследование гласит, что ВПК США «не подготовлен адекватно» для образующейся ситуации в международной безопасности. По мнению аналитиков, действующее состояние американской «оборонки» всерьез осложнило бы для Вашингтона вероятное участие в «затяжном конфликте».
«Согласно результатам серии военных игр, проведенных ЦСМИ, у Соединенных Штатов, к примеру, кончились бы некоторые боеприпасы, вроде высокоточных большой дальности, менее чем через неделю конфликта в Тайваньском проливе», — следует из доклада ЦСМИ.
Военно-промышленный комплекс США сейчас не имеет возможностей для стремительного наращивания объемов штамповки продукции при сценарии «большой войны», подытожили эксперты. Главным автором исследования стал старший вице-президент ЦСМИ Сет Джонс.