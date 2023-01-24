Вашингтонский ЦСМИ: США не хватило бы высокоточных боеприпасов и на неделю боев за Тайвань

Американская армия, по всей вероятности, растеряла бы весь запас высокоточных боеприпасов большой дальности менее чем за семь дней гипотетических сражений в Тайваньском проливе. К такому выводу пришли ученые вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ).