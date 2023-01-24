Sina: Украина обречена на поражение из-за зависимости от США и Европы

Украина должна признать неизбежность своего поражения, так как страна находится в полной зависимости от западных государств. Об этом говорится в статье китайского интернет-издания Sina.
Авторы публикации отметили, что российская сторона имеет множество возможностей для наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этому Москва сможет выдержать долгосрочные боевые действия и не столкнется с дефицитом вооружений, на который рассчитывают Вашингтон и его союзники.
«США и Европе предстоит разочаровываться в себе вновь и вновь, пока они наконец не признают свой провал», — указано в материале.
При этом журналисты добавили, что киевскому режиму остается надеяться лишь на «переливания крови» от Запада. Однако, по их мнению, сейчас Украина оказалась на пороге проигрыша.
Ранее британский обозреватель Шерелл Джейкобс заявила, что наилучшим сценарием для киевского режима станет заморозка конфликта на текущем этапе. Как она отметила, надежды западных стран на «скорую победу» Украины не соответствую действительности.