Байден готовит вето на предложенный республиканцами проект о нефтяном резерве

По словам Грэнхолм, Байден пойдет на этот шаг, если инициативу H. R. 21 одобрят в обеих палатах законодательного органа, что может произойти уже на этой неделе. Законопроект республиканского лагеря, имеющего большинство в нижней палате Конгресса США, ограничивает возможность президента торговать нефтью из стратегического резерва.