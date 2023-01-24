Байден готовит вето на предложенный республиканцами проект о нефтяном резерве

Президент США Джо Байден намерен наложить вето на законопроект о стратегическом нефтяном запасе страны, заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на брифинге для журналистов в Белом доме. Сам проект о нефтяном резерве был предложен республиканской партией в Палату представителей Конгресса.
По словам Грэнхолм, Байден пойдет на этот шаг, если инициативу H. R. 21 одобрят в обеих палатах законодательного органа, что может произойти уже на этой неделе. Законопроект республиканского лагеря, имеющего большинство в нижней палате Конгресса США, ограничивает возможность президента торговать нефтью из стратегического резерва.
«Республиканцы в Палате представителей сейчас преследуют эту экстремальную повестку, которая рискует ухудшить, усугубить дефицит поставок во время кризиса», — сказала глава минэнерго США.
По словам министра, республиканский проект может вызвать рост цен «на топливо для американских семей». Грэнхолм также отметила, что при принятии инициативы введут «ненужные и бесполезные ограничения» на то, когда стратегический запас черного золота могут применить для обеспечения дальнейших поставок энергоресурса.