Китайский Новый год в Калифорнии закончился загадочной смертью семи фермеров

Празднование Нового года по восточному календарю в США закончилось трагедией. В калифорнийском городе Халф-Мун-Бэй с разницей в несколько часов обнаружили семь трупов фермеров.
Телеканал NBC со ссылкой на источники в полиции сообщил, что изначально на шоссе Кабрильо нашли четыре тела с огнестрельными ранениями. Немногим позднее в том же районе обнаружили еще три трупа.
Представитель городского совета Дебби Раддок рассказала NBC, что все погибшие работали на сельскохозяйственном предприятии. Все жертвы были переселенцами из Китая. Полиция продолжает поиски преступника.
Несколько дней назад в том же штате 72-летний пенсионер Ху Кан Тран устроил массшутинг. Мужчина открыл огонь по жителям города Монтерей-Парк. От огнестрельных ранений скончались по меньшей мере 11 человек. После нападения злоумышленник покончил с собой. Мотивы его поступков не установлены.