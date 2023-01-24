Китайский Новый год в Калифорнии закончился загадочной смертью семи фермеров

Несколько дней назад в том же штате 72-летний пенсионер Ху Кан Тран устроил массшутинг. Мужчина открыл огонь по жителям города Монтерей-Парк. От огнестрельных ранений скончались по меньшей мере 11 человек. После нападения злоумышленник покончил с собой. Мотивы его поступков не установлены.