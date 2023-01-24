Актриса Климова рассказала о неудачных попытках сочетать карьеру с семейной жизнью

Звезда российского кинематографа Екатерина Климова построила весьма успешную карьеру. Однако на личном фронте у актрисы все не так гладко.
В большом интервью изданию aif.ru Климова рассказала о причинах неудач в семейной жизни. По ее словам, карьеру на телевидение и личную жизнь сочетать практически невозможно, поэтому приходится выбирать что-то одно.
«Что-то, видимо, со мной не так. Видно, не может быть хорошо все и везде — и в семье, и в работе», — с горечью призналась актриса.
Климова трижды была замужем, и каждый раз заканчивался разводом. Единственным позитивным моментом являются четыре ребенка от прошлых браков, которых артистка воспитывает в одиночку. Однако в свои 45 лет Климова все еще не теряет надежду обрести личное счастье.