Актриса Климова рассказала о неудачных попытках сочетать карьеру с семейной жизнью

Климова трижды была замужем, и каждый раз заканчивался разводом. Единственным позитивным моментом являются четыре ребенка от прошлых браков, которых артистка воспитывает в одиночку. Однако в свои 45 лет Климова все еще не теряет надежду обрести личное счастье.