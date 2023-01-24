«Известия»: россияне стали тратить больше денег на маркетплейсах

Российские граждане начали тратить значительно больше средств на различных маркетплейсах. Об этом говорится в материале «Известий».
Согласно результатам исследования Tinkoff eCommerce, траты россиян на маркетплейсах увеличились в 1,5 раза за 2022 год. Такая тенденция обусловлена уходом многих зарубежных брендов с рынка. Помимо этого, рост покупок на маркетплейсах связан с развитием параллельного импорта, широким ассортиментом товаров и удобным интерфейсом российских платформ.
«В пользу маркетплейсов также сыграло то, что именно на них сделали ставку в своих продажах и новые бренды, пытающиеся заменить ушедших с рынка игроков, и новые импортеры, быстрее всех наладившие каналы поставок в Россию», — отметил партнер компании Cross Insights Борис Овчинников.
Вместе с этим в России сократились продажи продуктов питания. По информации крупных ретейлеров, по сравнению с 2021 годом показатели снизились на пять процентов.