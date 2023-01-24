«Известия»: россияне стали тратить больше денег на маркетплейсах

Согласно результатам исследования Tinkoff eCommerce, траты россиян на маркетплейсах увеличились в 1,5 раза за 2022 год. Такая тенденция обусловлена уходом многих зарубежных брендов с рынка. Помимо этого, рост покупок на маркетплейсах связан с развитием параллельного импорта, широким ассортиментом товаров и удобным интерфейсом российских платформ.

