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Мама и шестилетняя дочка погибли на пожаре в приамурской Междугранке

Происшествия
Мама и шестилетняя дочка погибли на пожаре в приамурской Междугранке

Пожар вспыхнул ночью в частном доме в селе Междугранка (Белогорский округ Приамурья). В результате возгорания погибли женщина 1977 года рождения и ее шестилетняя дочь, сообщила прокуратура Амурской области.

В ночь на 24 января пламя вспыхнуло в деревянной отдельно стоящей двухэтажке. Правоохранители отметили, что погибшие находились в доме одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Прокуратура Белогорского района признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара в селе Междугранка», — следует из сообщения надзорного ведомства.

Детали и обстоятельства пожара устанавливаются. Районные прокуроры также организовали проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.
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