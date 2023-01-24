Мама и шестилетняя дочка погибли на пожаре в приамурской Междугранке

Пожар вспыхнул ночью в частном доме в селе Междугранка (Белогорский округ Приамурья). В результате возгорания погибли женщина 1977 года рождения и ее шестилетняя дочь, сообщила прокуратура Амурской области.
В ночь на 24 января пламя вспыхнуло в деревянной отдельно стоящей двухэтажке. Правоохранители отметили, что погибшие находились в доме одни. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Прокуратура Белогорского района признала законным возбуждение и взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара в селе Междугранка», — следует из сообщения надзорного ведомства.
Детали и обстоятельства пожара устанавливаются. Районные прокуроры также организовали проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.