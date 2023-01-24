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Российские БПЛА вычисляют иностранных наемников на Украине по номерам телефонов

Армия
Российские БПЛА вычисляют иностранных наемников на Украине по номерам телефонов

Операторы БПЛА Вооруженных сил России вычисляют иностранных наемников на Украине с помощью бортового оборудования дронов по номерам мобильных телефонов. Информацию об этом передает Минобороны РФ.

Как рассказал командир отделения БПЛА с позывным «Старый», бортовое оборудование «Орлан-10» способно определять местоположение абонентов связи стандартов GSM и LTE. С помощью данного беспилотника военные обнаружили в зоне проведения спецоперации наемников из Чехии.

«Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены», — добавил командир.

Ранее российский военнослужащий с позывным Хохол рассказал о трофеях, захваченных на Авдеевском направлении. Солдаты заполучили боеприпасы для американского гранатомета Striker.
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