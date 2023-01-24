Российские БПЛА вычисляют иностранных наемников на Украине по номерам телефонов

Операторы БПЛА Вооруженных сил России вычисляют иностранных наемников на Украине с помощью бортового оборудования дронов по номерам мобильных телефонов. Информацию об этом передает Минобороны РФ.
Как рассказал командир отделения БПЛА с позывным «Старый», бортовое оборудование «Орлан-10» способно определять местоположение абонентов связи стандартов GSM и LTE. С помощью данного беспилотника военные обнаружили в зоне проведения спецоперации наемников из Чехии.
«Подали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников, цели уничтожены», — добавил командир.
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