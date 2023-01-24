Российские БПЛА вычисляют иностранных наемников на Украине по номерам телефонов

Как рассказал командир отделения БПЛА с позывным «Старый», бортовое оборудование «Орлан-10» способно определять местоположение абонентов связи стандартов GSM и LTE. С помощью данного беспилотника военные обнаружили в зоне проведения спецоперации наемников из Чехии.

