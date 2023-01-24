«Ъ»: темп производства водки в России замедлился на четыре процента в 2022 году

Ряд крупнейших производителей водки в России зафиксировали замедление темпа роста на четыре процента. К такому выводу пришла газета «Коммерсантъ».
Компания Beluga Group, выпускающая алкоголь под марками Beluga, «Архангельская» и «Беленькая», снизила производство на 104 тысячи декалитров. Сейчас этот показатель составляет 10,01 миллиона декалитров.
ГК «Традиции успеха», известная по водке «Хорта», выпустила в 2022 году 7,1 миллиона декалитров алкоголя. Производство ГК «Руст» сократилось на 34 процента, составив 6,32 миллиона декалитров. Компания выпускает водку под марками «Русский стандарт», «Парламент» и «Зеленая марка».
Представители Beluga Group связали снижение темпов с влиянием антироссийских санкций. А в ГК «Традиции успеха» отметили, что на их производстве благоприятно сказываются низкая цена по сравнению с конкурентами и падающее предложение в импорте бюджетной продукции.
Одним из лидеров среди самых быстрорастущих производителей стал Тульский винокуренный завод 1911. Он нарастил выпуск водки на целых 43 процента. Добиться таких успехов компании позволили собственные марки, среди которых «Медведь», «Старлей», «Пенега» и IKRA.
По итогам 2022 года в России сократились и продажи продуктов питания. Прежде всего это коснулось гипермаркетов и супермаркетов.