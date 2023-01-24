Иностранцы пришли в восторг от клипа российской певицы Zivert на трек Wake Up

Зарубежные слушатели высоко оценили клип российской исполнительницы Zivert на песню Wake Up. Об этом сообщило издание РБК.
Всего за шесть месяцев ролик набрал более 13 миллионов просмотров на YouTube. При этом в комментариях певицу хвалят не только соотечественники, но и иностранцы.
«Мне очень нравятся и песня, и видео, будто из 80-х. С любовью, из Пуэрто-Рико», — написал один из пользователей.
«Твой голос просто потрясающий. Я слышал тысячи исполнителей, но только твой голос заставляет мои уши чувствовать себя по-другому. Странно, да? Она потрясающая», — восхитился другой.
Также многие комментаторы отметили энергичность композиции и признались, что при прослушивании хочется сразу пуститься в пляс.
По словам зарубежных слушателей, смысл текста остался для них загадкой. Однако эмоции, с которыми поет Юлия Зиверт, по-настоящему их зацепили.
При этом в съемках клипа приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса. Помимо самой артистки в кадре появляются Елена Летучая, Дима Билан, Niletto и другие.
Меж тем стало известно об отъезде музыкального исполнителя Артема Умрихина из России. Основатель группы Artik & Asti вместе с семьей переехал жить в Дубай.