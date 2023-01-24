Семенович обратилась к фанатам с опухшим лицом

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович вышла в эфир и удивила поклонников внешним видом. Лицо певицы опухло, а один глаз перестал открываться.
В личном блоге звезда поделилась своей трагедией. Как оказалось, опухшее лицо является результатом процедуры по наращиванию ресниц. Один из компонентов препарата вызвал у артистки аллергию.
«Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть», — пожаловалась Семенович.
Специалисты отмечают, что процедура противопоказана многим женщинам. В ходе наращивания ресниц используется специальный клей, который часто вызывает аллергию. Кроме того, в ряде случаев реакция организма проявляется на тушь из-за повышенной чувствительности глаз.
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