Семенович обратилась к фанатам с опухшим лицом

Специалисты отмечают, что процедура противопоказана многим женщинам. В ходе наращивания ресниц используется специальный клей, который часто вызывает аллергию. Кроме того, в ряде случаев реакция организма проявляется на тушь из-за повышенной чувствительности глаз.