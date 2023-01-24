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Байопик о Мэрилин Монро стал лидером по количеству номинаций на «Золотой малине»

Общество
Байопик о Мэрилин Монро стал лидером по количеству номинаций на «Золотой малине»

Фильм «Блондинка» о жизни голливудской звезды Мэрилин Монро выбился в лидеры по количеству номинаций на «Золотой малине». Полный список претендентов опубликован на сайте антипремии.

Байопик «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли заявлен сразу в восьми номинациях. Лента претендует на звания «Худшего фильма», «Худшего ремейка». Отмечается, что награду могут завоевать два актера второго плана, экранные пары, режиссер и сценарист.

Также в пяти номинациях упоминается американский супергеройский фильм «Морбиус» с Джаредом Лето. Звезда группы 30 Seconds To Mars также «поборется» за звание худшего актера.

По данным антипремии, «Золотую малину» может получить любимец Голливуда Том Хэнкс за роль в фильме «Пиноккио». Еще одним номинантом стал Сильвестр Сталлоне за работу в киноленте «Самаритянин».
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