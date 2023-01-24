Крокодил в Индонезии принес родителям тело их утонувшего четырехлетнего сына

Крокодил вытащил из воды тело утонувшего четырехлетнего Мухаммада. После этого хищник отнес мертвого ребенка его родителям и спасателям, передает Gulf Today.
Трагедия произошла в индонезийском регионе Восточный Калимантан. Мальчик утонул в реке Махакам во время игры недалеко от своего дома. Спасатели пытались найти мальчика, но безуспешно.
Найти тело погибшего вытащил крокодил, о чем свидетельствует видео, записанное очевидцами. На кадрах запечатлено, как рептилия приближается к лодке спасателей, держа ребенка на своей спине. Когда мальчика достали из воды, крокодил скрылся.
На теле четырехлетнего малыша не было ран за исключением следов на спине. Они остались после того, как крокодил поднял ребенка из воды, чтобы передать людям на лодке.
Несчастный случай с летальным исходом ранее произошел в индийском штате Андхра-Прадеш. Там бойцовые петухи зарезали шпорами двух мужчин.