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Основатель группы Artik & Asti переехал в семьей в Дубай

Шоу-бизнес
Основатель группы Artik & Asti переехал в семьей в Дубай

Музыкальный исполнитель Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, уехал из России и обустроился на новом месте вместе с женой и двумя детьми. Для продолжения счастливой семейной жизни артист выбрал Дубай.

Информацию подтвердила фитнес-блогер Катя Усманова, которая тоже проживает в ОАЭ. По ее словам, дочь музыканта ходит в один детский сад с ее ребенком.

«В садике много русскоязычных звездных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе», — сообщила блогер в соцсетях.

Коллектив Artik & Asti больше не выступает на отечественных сценах. При этом солистка дуэта Севиль продолжает жить и петь в России. Воссоединяется группа только на зарубежных гастролях.
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