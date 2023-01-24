Основатель группы Artik & Asti переехал в семьей в Дубай

Музыкальный исполнитель Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, уехал из России и обустроился на новом месте вместе с женой и двумя детьми. Для продолжения счастливой семейной жизни артист выбрал Дубай.
Информацию подтвердила фитнес-блогер Катя Усманова, которая тоже проживает в ОАЭ. По ее словам, дочь музыканта ходит в один детский сад с ее ребенком.
«В садике много русскоязычных звездных деток. Встретили певца Артика. Он забирал своих детей. Его дочь Наоми в нашей группе», — сообщила блогер в соцсетях.
Коллектив Artik & Asti больше не выступает на отечественных сценах. При этом солистка дуэта Севиль продолжает жить и петь в России. Воссоединяется группа только на зарубежных гастролях.