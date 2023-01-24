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Огонь охватил маршрутный автобус с пассажирами в Новосибирске

Происшествия
Огонь охватил маршрутный автобус с пассажирами в Новосибирске

Маршрутный автобус ПАЗ с пассажирами загорелся в Кировском районе Новосибирска. Подробности сообщил портал NGS.ru со ссылкой на региональный ГУ МЧС.

Информация о пожаре в автобусе поступила около 07:28 по местному времени. Огонь охватил маршрутку на улице Сибиряков-Гвардейцев. Через пять минут к месту ЧП прибыли пожарные.

Как отметил представитель управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, в автобусе было газовое оборудование. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

Транспортное средство выгорело полностью. На данный момент пламя удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.
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