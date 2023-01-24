Представитель Пентагона призвал не снижать темп поставок вооружения Украине

Партнеры Украины не должны снижать темпы поставок вооружения. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга.
Чиновник указал на стремление России «пополнить свои ряды и перевооружиться». И в такой момент, по его мнению, нельзя снижать темпы военной помощи Украине. США намерены как можно более оперативно поставлять ВСУ оружие.
Представитель Пентагона добавил, что командование Украины осуществляет планирование и исполнение своих операций. Киевские власти решают, в какой момент необходима их реализация.
Ранее источник военного ведомства сообщил, что ВСУ столкнулись с большими потерями в ходе напряженных боев. Но конкретных цифр чиновник приводить не стал из соображений безопасности.