Боснийский политик Цвиянович назвала Евросоюз пожарным, который никому не может помочь

Страны-участницы Европейского союза ведут себя как неквалифицированный пожарный, когда дело касается ситуации вокруг Западных Балкан. Такое заявление сделала член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.
Политик провела встречу с венгерским президентом Каталиной Новак, после чего была организована пресс-конференция. В ходе мероприятия представительница Сараево указала, что региональное содружество должно разработать рациональных подход к проблеме Западных Балканов.
«Мы видим, что Европейский союз ведет себя как пожарный, который бегает от пожара к пожару, а ни один из них не потушен», — цитировала Цвиянович медиакомпания «Радио и телевидение Республики Сербской».
При этом политик добавила, что Босния и Герцеговина борется за усиление взаимодействия с ЕС. Республика надеется на углубление диалога с европейскими государствами, который бы заменил угрозы экономическими санкциями.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что некоторые зарубежные политики рассматривают Западные Балканы как «свой двор». По его словам, терпимость в Европе сошла на нет и регион де-факто оказался в состоянии войны.