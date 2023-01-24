Арестович назвал гимн Украины источником «национальной катастрофы» страны

Гимн Украины содержит строчки о «национальной катастрофе» для всех жителей страны. Об этом сообщил бывший советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, в гимне Украины имеются «очень любопытные строчки». В частности, в нем говорится: «души и тела свои положим за свободу». Арестович задался вопросом, есть ли в тексте украинского гимна «хоть какой-нибудь конструктив» и «социальная инженерия».
«Что будет в мире после "победы"? Там же есть только "мы положим душу и тело", и что дальше?» — спросил он в интервью на своем YouTube-канале.
Как отметил Арестович, данная формулировка означает, что украинцы готовы воевать, пока все не умрут. Он выразил уверенность, что гимн страны содержит «национальную смерть, катастрофу» для ее жителей.
Ранее Арестович рассказал, как он себя чувствует после ухода с должности советника главы офиса президента Украины. Он признался, что не расстроился из-за этого.