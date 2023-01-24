Арестович назвал гимн Украины источником «национальной катастрофы» страны

По его словам, в гимне Украины имеются «очень любопытные строчки». В частности, в нем говорится: «души и тела свои положим за свободу». Арестович задался вопросом, есть ли в тексте украинского гимна «хоть какой-нибудь конструктив» и «социальная инженерия».