София Ротару оказалась в центре скандала на Украине из-за своей внучки

Недавно внучка Ротару уехала в Италию, где поселилась на дорогой вилле свей бабушки. При этом домой в США она полетела бизнесс-классом. Такую демонстрацию роскошной жизни соотечественники не оценили, заявив, что Евдокименко «сорит деньгами» и является представительницей «золотой молодежи». При этом еще год назад девушка получала множество комплиментов от земляков и являлась объектом для подражания.