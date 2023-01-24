София Ротару оказалась в центре скандала на Украине из-за своей внучки

Певица София Ротару последние годы проживает на Украине, однако народной любовью не пользуется из-за своей неоднозначной позиции по поводу спецоперации. Очередной скандал спровоцировала ее внучка София Евдокименко, находящаяся в США.
Девушка живет на широкую ногу и не стесняется рассказывать о своих приключениях в соцсетях. Однако в условиях конфликта многие украинцы едва сводят концы с концами, а публикации Евдокименко лишь подливают масла в огонь, пишет «МК».
Недавно внучка Ротару уехала в Италию, где поселилась на дорогой вилле свей бабушки. При этом домой в США она полетела бизнесс-классом. Такую демонстрацию роскошной жизни соотечественники не оценили, заявив, что Евдокименко «сорит деньгами» и является представительницей «золотой молодежи». При этом еще год назад девушка получала множество комплиментов от земляков и являлась объектом для подражания.