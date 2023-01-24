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The Telegraph: наилучшим сценарием для Украины станет заморозка конфликта

Политика
The Telegraph: наилучшим сценарием для Украины станет заморозка конфликта

Наиболее благоприятным сценарием развития событий для Украины является заморозка конфликта на текущем этапе. Об этом в статье для британской газеты The Daily Telegraph написала колумнист Шерелл Джейкобс.

По словам Джейкобс, западные политики живут с ощущением скорой победы Киева. Однако реальное положение дел — не такое обнадеживающее для украинских властей. Автор публикации добавила, что западные государства не смогли разрушить экономику России. В связи с этим кризис на Украине может продолжаться годами.

Европейские страны, в свою очередь, оказались на грани социально-экономического кризиса. Журналист не исключила, что возникшие проблемы заставят местные правительства заниматься поддержкой собственного населения вместо оказания помощи киевскому режиму.

Ранее американский разведчик Скотт Риттер призвал мировое сообщество быть благодарными за адекватную реакцию российского президента Владимира Путина на внешние провокации. Как он отметил, США в аналогичной ситуации давно бы начали бомбить Польшу и Германию.
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