The Telegraph: наилучшим сценарием для Украины станет заморозка конфликта

По словам Джейкобс, западные политики живут с ощущением скорой победы Киева. Однако реальное положение дел — не такое обнадеживающее для украинских властей. Автор публикации добавила, что западные государства не смогли разрушить экономику России. В связи с этим кризис на Украине может продолжаться годами.