Онищенко сообщил, что пандемия COVID-19 начала «выдыхаться»

Пандемия коронавируса перестает быть такой опасной, как раньше. Об этом заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.
Он признал, что пандемия все еще сохраняется в мире. По данным оперативного штаба на 23 января, за сутки в России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 4 719 человек. Академик РАН допустил, что в будущем могут появиться новые штаммы инфекции.
Хоть пандемия начала «выдыхаться» и быть менее опасной для человечества, прогнозировать ее завершение слишком рано. Поэтому следует придерживаться необходимых мер предосторожности.
Новый подвариант омикрон-штамма «Кракен» обладает особо опасной отличительной чертой. Речь идет о высокой заразности и способности обходить иммунитет вакцинированных, заявила пульмонолог Оксана Андронова.