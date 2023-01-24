Онищенко сообщил, что пандемия COVID-19 начала «выдыхаться»

Он признал, что пандемия все еще сохраняется в мире. По данным оперативного штаба на 23 января, за сутки в России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 4 719 человек. Академик РАН допустил, что в будущем могут появиться новые штаммы инфекции.