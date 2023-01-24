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Уехавшая из России Юлия Ауг регулярно приезжает в Москву на съемки

Шоу-бизнес
Уехавшая из России Юлия Ауг регулярно приезжает в Москву на съемки

Актриса Юлия Ауг сыграла одну из ролей в музыкальной сказке «Огниво против Волшебной Скважины». Однако на премьерном показе в московском Доме кино звезда не появилась, пишет портал Woman.ru.

Продюсер картины сообщил, что она должна была появиться, но внезапная репетиция в Таллине внесла коррективы в планы артистки. Ауг пришлось улететь, однако она все равно является частым гостем в Москве. По словам режиссера сказки Анджея Петраса, постоянные переезды никак не влияют на процесс съемок.

Последние два года Юлия Ауг живет в Эстонии. Она также вступила в ряд артистов, которые активно критикуют проведение специальной военной операции на Украине.
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