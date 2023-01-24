Уехавшая из России Юлия Ауг регулярно приезжает в Москву на съемки

Продюсер картины сообщил, что она должна была появиться, но внезапная репетиция в Таллине внесла коррективы в планы артистки. Ауг пришлось улететь, однако она все равно является частым гостем в Москве. По словам режиссера сказки Анджея Петраса, постоянные переезды никак не влияют на процесс съемок.