Кушанашвили пожелал Корчевникову «гореть в аду» за оскорбление Кикабидзе

Известный телеведущий Борис Корчевников публично оскорбил покойного актера Вахтанга Кикабидзе, после чего столкнулся с критикой со стороны журналиста Отара Кушанашвили. В эфире шоу «Каково?» представитель СМИ высказался о неподобающем поведении младшего коллеги.
Ранее Борис Корчевников заявил, что из-за совершенных в жизни ошибок у Вахтанга Кикабидзе развилась опухоль мозга. Эти слова не на шутку разозлили Отара Кушанашвили.
«Ты должен понимать, с кем связываешься, когда говоришь такие дерьмовые слова в адрес одного самого достойного человека планеты», — указал журналист.
Он добавил, что Борису Корчевникову стоило держать свои мысли при себе. При этом Отар Кушанашвили пожелал телеведущему «гореть в аду» и заявил, что его жизнь «не стоит выеденного яйца».
Напомним, грузинский актер Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни 15 января из-за развившейся почечной недостаточности. На момент смерти артисту было 84 года.