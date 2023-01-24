Поклонники Данко сравнили старшую дочь певца с героиней сериала «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» вышел в ноябре прошлого года, но до сих пор не утратил популярности. Поклонники проекта Netflix заявили, что старшая дочь певца Данко очень похожа на одну из героинь шоу.
Дочь Данко Софья Фадеева решила присоединиться к флешмобу, где пользователи Сети танцуют в стиле Уэнсдэй. Но подписчики 19-летней девушки обратили внимание на ее схожесть с Эмммой Майерс. Актриса сыграла подругу главной героини Энид Синклер.
Фадеева, видимо, прониклась образом Энид и начала делать косплей. В Сети девушка выставляет различные видеоролики-пародии. Поклонники даже заподозрили, что в сериале снималась дочь Данко.
«Софья похожа на Энид больше, чем сама Энид!» — отметили подписчики.
Сериал «Уэнсдэй» завоевал популярность по всему миру. Огромное количество просмотров на Netflix дало «зеленый свет» второму сезону. Создатели уже приступили к написанию сценария.