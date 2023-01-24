Станислав Садальский попал в московскую больницу с кровотечением

Российский актер Станислав Садальский оказался в Боткинской больнице Москвы с кровотечением. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.
Звезда советского кино связал ухудшение самочувствия с эмоциональными переживаниями. При этом актер уже успел оценить состояние больницы и порадовался, что он находится в приемлемых условиях.
«Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающую кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», — отметил Станислав Садальский и попросил подписчиков пожелать ему удачи с выздоровлением.
Несколько дней назад Станислав Садальский летал на похороны звезды «Мимино» Вахтанга Кикабидзе. Траурная церемония проходила в Тбилиси.
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