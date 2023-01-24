Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Станислав Садальский попал в московскую больницу с кровотечением

Общество
Станислав Садальский попал в московскую больницу с кровотечением

Российский актер Станислав Садальский оказался в Боткинской больнице Москвы с кровотечением. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Звезда советского кино связал ухудшение самочувствия с эмоциональными переживаниями. При этом актер уже успел оценить состояние больницы и порадовался, что он находится в приемлемых условиях.

«Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающую кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», — отметил Станислав Садальский и попросил подписчиков пожелать ему удачи с выздоровлением.
Станислав Садальский попал в московскую больницу с кровотечением

Несколько дней назад Станислав Садальский летал на похороны звезды «Мимино» Вахтанга Кикабидзе. Траурная церемония проходила в Тбилиси.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
садальский кровотечение госпитализация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду