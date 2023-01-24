Двое учеников погибли во время стрельбы в школе американского штата Айова

Минимум два человека стали жертвами стрельбы в одной из школ города Де-Мойн, штат Айова, США. Об этом заявил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции.
Оба погибших являются учениками школы, где произошла стрельба. Сейчас врачи борются за жизнь сотрудника образовательного учреждения, его состояние оценивается как тяжелое. Пациента готовят к операции.
Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в стрельбе. В полиции считают, что нападение на школу носило спланированный характер.
Ранее в Калифорнии 72-летний вооруженный мужчина застрелили десять человек, еще столько же получили ранения. Тело самого стрелка было найдено в его фургоне.