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Двое учеников погибли во время стрельбы в школе американского штата Айова

Происшествия
Двое учеников погибли во время стрельбы в школе американского штата Айова

Минимум два человека стали жертвами стрельбы в одной из школ города Де-Мойн, штат Айова, США. Об этом заявил представитель местной полиции в ходе пресс-конференции.

Оба погибших являются учениками школы, где произошла стрельба. Сейчас врачи борются за жизнь сотрудника образовательного учреждения, его состояние оценивается как тяжелое. Пациента готовят к операции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в стрельбе. В полиции считают, что нападение на школу носило спланированный характер.

Ранее в Калифорнии 72-летний вооруженный мужчина застрелили десять человек, еще столько же получили ранения. Тело самого стрелка было найдено в его фургоне.
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