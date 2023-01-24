Немецкий концерн Rheinmetall рассматривает возможность отправки танков Leopard Украине

Один из крупнейших производителей военной техники в Германии, концерн Rheinmetall, может передать Киеву 139 танков Leopard. Об этом пишет представитель редакционного объединения RND.
Издание Handelsblatt несколько дней назад писало, что в 2023 году концерн планирует отправить Украине не менее сотни танков Leopard и Leopard 2. Таким образом Берлин сможет избежать передачи тяжелой бронетехники из состава собственных вооруженных сил.
Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина разрешить реэкспорт немецких танков странами НАТО. По ее словам, на официальном уровне таких запросов пока не поступало.