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Разведчик США Риттер призвал мир поблагодарить Путина за реакцию на провокации

Политика
Разведчик США Риттер призвал мир поблагодарить Путина за реакцию на провокации

Мир обязан поблагодарить президента России Владимира Путина за его адекватную реакцию на провокации западных стран. Так считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Американский разведчик в эфире YouTube-канала Finian Cunningham назвал Путина зрелым лидером, который адекватно реагирует на «отвратительные провокации Запада». По его словам, российская стратегия состоит из взвешенных ответов на действия США и их союзников, поскольку Вашингтон на месте Москвы «уже давно начал бы бомбить транспортные хабы Германии и Польши».

Риттер считает, что Запад не сможет одержать победу в противостоянии России, поскольку ведет себя безответственно и провокационно. Говоря об украинском конфликте, разведчик отметил, что «Киев предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы ранее назвал новой победой Путина отказ Берлина передавать Киеву немецкие танки Leopard. Он считает, что западные страны поддерживают Украину только на словах.
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