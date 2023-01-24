Разведчик США Риттер призвал мир поблагодарить Путина за реакцию на провокации

Американский разведчик в эфире YouTube-канала Finian Cunningham назвал Путина зрелым лидером, который адекватно реагирует на «отвратительные провокации Запада». По его словам, российская стратегия состоит из взвешенных ответов на действия США и их союзников, поскольку Вашингтон на месте Москвы «уже давно начал бы бомбить транспортные хабы Германии и Польши».