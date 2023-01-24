Мир обязан поблагодарить президента России Владимира Путина за его адекватную реакцию на провокации западных стран. Так считает офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский разведчик в эфире YouTube-канала Finian Cunningham назвал Путина зрелым лидером, который адекватно реагирует на «отвратительные провокации Запада». По его словам, российская стратегия состоит из взвешенных ответов на действия США и их союзников, поскольку Вашингтон на месте Москвы «уже давно начал бы бомбить транспортные хабы Германии и Польши».
Риттер считает, что Запад не сможет одержать победу в противостоянии России, поскольку ведет себя безответственно и провокационно. Говоря об украинском конфликте, разведчик отметил, что «Киев предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы ранее назвал новой победой Путина отказ Берлина передавать Киеву немецкие танки Leopard. Он считает, что западные страны поддерживают Украину только на словах.