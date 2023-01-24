Продажи продуктов питания в России сократились на пять процентов

Натуральные продажи продуктов питания в российских магазинах по итогам 2022 сократились максимум на пять процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на крупных ретейлеров.
Чаще всего отрицательная динамика наблюдалась в гипермаркетах и супермаркетах. Иначе дела обстояли в дискаунтерах и магазинах у дома, в которых натуральные продажи выросли на два–три процента.
Самое большое снижение зафиксировано в категории газированных напитков, питьевых йогуртов и творожных десертов. Рост продемонстрировали фрукты, овощи, диетические крупы и пиво, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«В текущем году мы ожидаем восстановления позитивной динамики натуральных продаж, в первую очередь, за счет тех же форматов, которые показали рост в 2022 году, а также за счет развития продаж в онлайн-сегменте торговых сетей», — добавил он.
В Росстате отметили, что фиксируют информацию о сопоставимых ценах в торговле, чтобы оценить обороты в денежном эквиваленте. С апреля оборот упал более чем на пять процентов к аналогичному периоду 2021 года, а максимальное падение в 4,5 процента наблюдалось в октябре.
Минпромторг ранее поручил российским регионам провести работу по открытию киосков у торговых центров. Так ведомство планирует поддержать малый и средний бизнес.