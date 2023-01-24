Продажи продуктов питания в России сократились на пять процентов

В Росстате отметили, что фиксируют информацию о сопоставимых ценах в торговле, чтобы оценить обороты в денежном эквиваленте. С апреля оборот упал более чем на пять процентов к аналогичному периоду 2021 года, а максимальное падение в 4,5 процента наблюдалось в октябре.