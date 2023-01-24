Юрист Кудерко рассказала, почему не стоит оставлять номера телефонов на лобовых стеклах

Автомобилисты часто оставляют номера своих телефонов на лобовых стеклах на случай, если они загородили проезд другим транспортным средствам. Однако данное действие повышает риск столкнуться с мошенниками, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с изданием «Прайм».