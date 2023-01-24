Юрист Кудерко рассказала, почему не стоит оставлять номера телефонов на лобовых стеклах

Автомобилисты часто оставляют номера своих телефонов на лобовых стеклах на случай, если они загородили проезд другим транспортным средствам. Однако данное действие повышает риск столкнуться с мошенниками, рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с изданием «Прайм».
По словам эксперта, телефон позволяет многое узнать о человеке через различные интернет-сервисы. В сочетании с номерных знаком машины и VIN-кодом он может стать опасным инструментом в руках злоумышленников.
Некоторые мобильные приложения позволяют узнать, как абонент записан в телефонных книгах других людей. Коллеги по работе, к примеру, нередко указывают полное имя и компанию с должностью.
Как отметила специалист, на основе данной информации мошенники могут притворяться попавшими в беду родственниками или «потерпевшими» от якобы произошедшей аварии. При таком сценарии злоумышленники обычно требуют деньги за молчание.
Также Елена Кудерко предупредила, что возможны звонки «судебных приставов» и «дорожных инспекторов». И хотя полностью защититься от мошенников невозможно, вдумчивый анализ ситуации и отказ от принятия поспешных решений — полезная привычка при любом общении по телефону.
В конце юрист посоветовала не демонстрировать номера телефонов без крайней необходимости. При этом она добавила, что при отсутствии актуальности водителям лучше сразу убирать соответствующую карточку с лобовых стекол.