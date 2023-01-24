Истечение лицензий на западное ПО может остановить производство мультфильмов в России

Отечественные мультфильмы могут перестать выходить на экраны из-за приостановки действия лицензий на западное программное обеспечение (ПО). Об этом РБК сообщила гендиректор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
Эксперт констатировала полную зависимость большинства производителей от западного софта. По ее словам, сейчас работа продолжается на старых лицензиях. Однако к лету этого года они перестанут действовать.
«Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения», — подчеркнула Немчина.
Комментарий от Минцифры на эту тему пока не поступал. Соответствующий запрос был направлен от редакции издания представителю ведомства.