Герасимов указал на две новые угрозы безопасности России

Российская безопасность столкнулась с двумя новыми угрозами, первая из которых связана с использованием Западом украинского конфликта для ведения гибридной войны. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в беседе с aif.ru.
Вторая угроза связана с расширением НАТО. Речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, уточнил Герасимов.
Кроме того, Герасимов заявил, что сейчас российские войска вынуждены противостоять практически всему коллективному Западу. Он добавил, что страна впервые в своей современной истории сталкивается с боевыми действиями такого масштаба.