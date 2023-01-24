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Герасимов указал на две новые угрозы безопасности России

Политика
Герасимов указал на две новые угрозы безопасности России

Российская безопасность столкнулась с двумя новыми угрозами, первая из которых связана с использованием Западом украинского конфликта для ведения гибридной войны. Об этом заявил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в беседе с aif.ru.

Вторая угроза связана с расширением НАТО. Речь идет о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, уточнил Герасимов.

Кроме того, Герасимов заявил, что сейчас российские войска вынуждены противостоять практически всему коллективному Западу. Он добавил, что страна впервые в своей современной истории сталкивается с боевыми действиями такого масштаба.
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