США ожидают вступления Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

Соединенные Штаты ожидают, что Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, несмотря на ряд противоречий с Турцией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Финляндия и Швеция уже полностью готовы к вступлению в Альянс, отметила она. Государства соответствуют всем необходимым требованиям, а также выполняют условия договоренностей с Турцией.
«Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию», — подчеркнула Жан-Пьер.
Ранее вступление Швеции и Финляндии в Альянс прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал их не ждать одобрения Анкары на членство в связи с недавними антиисламскими выступлениями.