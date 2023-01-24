Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

США ожидают вступления Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

Политика
США ожидают вступления Швеции и Финляндии в НАТО, несмотря на конфликт с Турцией

Соединенные Штаты ожидают, что Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, несмотря на ряд противоречий с Турцией. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Финляндия и Швеция уже полностью готовы к вступлению в Альянс, отметила она. Государства соответствуют всем необходимым требованиям, а также выполняют условия договоренностей с Турцией.

«Мы продолжаем ожидать, что НАТО примет Швецию и Финляндию», — подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее вступление Швеции и Финляндии в Альянс прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал их не ждать одобрения Анкары на членство в связи с недавними антиисламскими выступлениями.
швеция финляндия нато белый дом
Военкоры ФАН
Лучшие в аду