Госдеп США: в ближайшие дни могут поступить новости о поставках танков из Германии

Новости по поставкам танков Украине из Германии могут появиться в ближайшее время. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Представитель ведомства обратил внимание, что вопросы относительно поставок танков должны задаваться ФРГ и Польше. В последнее время в СМИ все чаще появляются новости о Leopard-2, поэтому Берлин может дать ответ уже скоро.
«По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии», — отметил Прайс в ходе брифинга.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби добавил, что США не собираются «выкручивать руки» и принуждать ФРГ отправить танки на Украину. Берлин должен принимать самостоятельное решение.