Полураздетый ребенок через окно спасался от разъяренного отца в Калининграде

Ребенок из Калининграда стал жертвой домашнего насилия. Мальчик 13 лет был вынужден выпрыгнуть из окна своей квартиры, чтобы спастись от гнева отца. Об этом местным СМИ сообщила очевидица произошедшего.
По ее словам, ребенок был почти в раздетом виде и просил помощи, за ним бежал его двоюродный брат. Женщина хотела проводить их домой, однако они оба наотрез отказались. В итоге свидетель вызвала скорую и МЧС, а старший брат в это время рассказал, что случилось.
Приехавшие медики осмотрели детей и обнаружили на теле младшего множественные ссадины и ушибы. Мальчик признался, что регулярно подергается истязаниям отца, который не стесняется использовать для этих целей шнур.
Пострадавшего госпитализировали и оказали первую медицинскую помощь. Тем временем местная полиция начала служебную проверку по факту инцидента.