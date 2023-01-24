Полураздетый ребенок через окно спасался от разъяренного отца в Калининграде

По ее словам, ребенок был почти в раздетом виде и просил помощи, за ним бежал его двоюродный брат. Женщина хотела проводить их домой, однако они оба наотрез отказались. В итоге свидетель вызвала скорую и МЧС, а старший брат в это время рассказал, что случилось.