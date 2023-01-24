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Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленским руководят ЦРУ и британская разведка МИ-6

Политика
Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленским руководят ЦРУ и британская разведка МИ-6

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий армией страны Валерий Залужный не могут принимать решения самостоятельно. Об этом рассказал бывший премьер-министр государства Николай Азаров.

По его словам, правительство действует в соответствии с указаниями западных специалистов. В частности, речь идет о квалифицированных в области военного дела сотрудниках Центрального разведывательного управления США и британской разведки МИ-6.

«Они определяют практически все те действия, которые предпринимаются якобы Зеленским, Залужным», — подчеркнул Азаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

При этом он добавил, что разработанные до этого планы тоже реализуются «под наблюдением» со стороны иностранных профессионалов.

Ранее бывший премьер-министр Украины осудил правительство страны за агрессивную политику в отношении русского языка. Как отметил Николай Азаров, позиция Киева приобрела абсолютно негативный и обструктивистский характер.
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