«В чем дестабилизация?»: Евгений Пригожин обратился к Госдепу с требованием объяснить нападки на ЧВК «Вагнер»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга попытался ответить на вопрос предпринимателя Евгения Пригожина, который он адресовал координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. Однако, по мнению самого бизнесмена, заявления Прайса вряд ли можно считать полноценным ответом.
США ранее приняли решение причислить ЧВК «Вагнер» к «транснациональным преступным организациям». Пригожин в связи с этим задал Кирби вопрос, может ли он назвать, какое именно преступление совершили «вагнеровцы».
От лица Белого дома выступил Прайс, который сослался на некую «рассекреченную дополнительную информацию». По его словам, ЧВК «Вагнер» якобы «причастна к дестабилизирующей деятельности» в ряде стран. Комментарий Пригожина по этому поводу опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Судя по комментариям, идет попытка обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности. Хочу особо подчеркнуть по поводу дестабилизирующей деятельности. На Украине идет война. И я один из участников этой войны со стороны России, своей Родины, интересы которой я защищал, защищаю и буду защищать», – заявил предприниматель.
Пригожин добавил, что в вопросе других государств он всегда был на стороне действующего правительства и коренного населения. Поэтому говорить о «дестабилизации» неуместно. Он в очередной раз попросил американскую сторону дать развернутые и понятные всем ответы, а не обходиться общими фразами.