«В чем дестабилизация?»: Евгений Пригожин обратился к Госдепу с требованием объяснить нападки на ЧВК «Вагнер»

Пригожин добавил, что в вопросе других государств он всегда был на стороне действующего правительства и коренного населения. Поэтому говорить о «дестабилизации» неуместно. Он в очередной раз попросил американскую сторону дать развернутые и понятные всем ответы, а не обходиться общими фразами.