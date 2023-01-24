Алексей Симоненко ушел с должности заместителя генпрокурора Украины

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко покинул свой пост. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о «кадровых решениях» и пообещал объявить о них в ближайшее время. Симоненко занимал должность заместителя генпрокурора с июля, когда была отстранена Ирина Венедиктова.
«Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко – тоже все», — написал Гончаренко.
Издание «Украинская правда» ранее сообщала об увольнении заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Отмечается, что политик попал в поле зрения антикоррупционного агентства страны.