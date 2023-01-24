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Алексей Симоненко ушел с должности заместителя генпрокурора Украины

Политика
Алексей Симоненко ушел с должности заместителя генпрокурора Украины

Заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко покинул свой пост. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о «кадровых решениях» и пообещал объявить о них в ближайшее время. Симоненко занимал должность заместителя генпрокурора с июля, когда была отстранена Ирина Венедиктова.

«Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко – тоже все», — написал Гончаренко.

Издание «Украинская правда» ранее сообщала об увольнении заместителя главы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Отмечается, что политик попал в поле зрения антикоррупционного агентства страны.
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