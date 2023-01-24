Лавров прибыл с рабочим визитом в Королевство Эсватини

Самолет министра иностранных дел Сергея Лаврова приземлился в Королевстве Эсватини. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
По прибытии в столицу, Мбабане, министра встретил принц, одетый в национальный костюм. Королевство стало вторым пунктом назначения министра в его африканском турне.
В Эсватини глава МИД встретится с коллегой Тхули Дладлой, и.о. министра национальной обороны и безопасности Сикало Дламини и премьер-министром страны Клеопасом Дламини.
Ранее Лавров посетил ЮАР. Глава российского МИД обсудил с коллегой Наледи Пандор подготовку к саммиту и экономическому форуму Россия — Африка, а также перспективы сотрудничества государств.