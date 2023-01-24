Аэропорт Южно-Сахалинска сообщил о задержании трех рейсов

Из-за задержки корректируется время отправки самолета из Александровск-Сахалинского. Он ожидается в Хомутово около 14:00 по местному времени 25 января. Сообщается о задержке рейса авиакомпании S7. Борт, следующий из Новосибирска, опоздает на 40 минут и приземлится в 09:15, уточнили в аэропорту.