Аэропорт Южно-Сахалинска сообщил о задержании трех рейсов

Расписание трех рейсов снова изменилось в аэропорту Хомутово утром 24 января. Подробности сообщили в воздушной гавани Южно-Сахалинска.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс, следующий из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский задерживается до утра 25 января. Изначально самолет должен был покинуть Хомутово в 10:05 по местному времени 23 января.
Из-за задержки корректируется время отправки самолета из Александровск-Сахалинского. Он ожидается в Хомутово около 14:00 по местному времени 25 января. Сообщается о задержке рейса авиакомпании S7. Борт, следующий из Новосибирска, опоздает на 40 минут и приземлится в 09:15, уточнили в аэропорту.