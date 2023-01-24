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Подросток погиб при опрокидывании машины в Ростовской области

Происшествия
Подросток погиб при опрокидывании машины в Ростовской области

В ростовском Новочеркасске автомобиль под управлением 20-летнего водителя попал в аварию. В результате ДТП погиб его товарищ – 15-летний подросток, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Автоавария произошла улице Буденновской, 68. Предварительно, 20-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В салоне также находились двое 15-летних и один 16-летний юноши. После ДТП вся компания попала в больницу.

На больничной койке позже скончался один из несовершеннолетних пассажиров. О состоянии других ребят не сообщалось. Сейчас причины и обстоятельства смертельного ДТП предстоит установить уполномоченным органам.
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