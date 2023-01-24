Тело мужчины с обглоданными руками нашли в снегу под Новосибирском

Житель Новосибирской области стал свидетелем жуткой картины во время поездки на охоту. В снегу он нашел тело неизвестного мужчины с обглоданными конечностями.
Труп лежал в окрестностях рабочего поселка Ордынское. Предположительно, руки погибшего обглодали животные. Сама находка была сделана 21 января, о чем передает «КП-Новосибирск» со ссылкой на областное управление СК России.
На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Начата доследственная проверка, в ходе которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
В Липецкой области ранее было найдено тело 21-летнего студента. У погибшего была прострелена голова, а рядом лежало ружье.