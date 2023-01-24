Водителей с 1 марта обяжут резервировать дату и время пересечения границы России

Автовладельцам с 1 марта 2023 года придется заранее резервировать время проезда через российскую границу. Соответствующие поправки подготовил глава комитета по транспорту Госдумы Евгений Москвичев, о чем передает РИА Новости.
Решение распространяется на всех водителей и перевозчиков вне зависимости от их гражданства. Резервировать придется дату и время прибытия транспортного средства к месту контроля на границе.
Сделать это можно будет на государственном портале электронных перевозочных документов. Услуга будет предоставляться бесплатно. Изменения планируется ввести с 1 марта 2023 года на 12 месяцев.