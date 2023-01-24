США выразили обеспокоенность совместными военными учениями ЮАР с Россией

Соединенные Штаты обеспокоены решением ЮАР провести совместные военные учениями с Вооруженными силами России и Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Вашингтон уже не раз высказывал озабоченности по данному вопросу. При этом чиновница отметила, что у каждой страны есть право принимать соответствующие решения.
«У США, как мы говорили ранее, есть обеспокоенность относительно проведения любой страной учений с Россией», — сообщила Жан-Пьер.
Военно-морские учения с участием России, КНР и ЮАР стартуют 17 февраля. Они продлятся десять дней.
США тем временем проведут совместные военные учения с Израилем. Они пройдут в Средиземном море с использованием РСЗО HIMARS.