Массовая авария произошла на московском Бесединском мосту

Сразу три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту в Москве. Подробности сообщили в столичном департаменте транспорта в Telegram.
Информация о массовой аварии поступила вечером 23 января. По данным дептранса, на внутренней стороне 19-километра МКАД столкнулись три автомобиля. Марки транспортных средств не уточняются.
На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Движение было перекрыто по трем полосам из пяти, сейчас дорогу освободили. Остальные подробности и сведения о пострадавших станут известны позднее.
Ранее на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на дороге образовался затор. Информация о пострадавших отсутствует.