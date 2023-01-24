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Массовая авария произошла на московском Бесединском мосту

Происшествия
Массовая авария произошла на московском Бесединском мосту

Сразу три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту в Москве. Подробности сообщили в столичном департаменте транспорта в Telegram.

Информация о массовой аварии поступила вечером 23 января. По данным дептранса, на внутренней стороне 19-километра МКАД столкнулись три автомобиля. Марки транспортных средств не уточняются.

На месте происшествия работают оперативные службы Москвы. Движение было перекрыто по трем полосам из пяти, сейчас дорогу освободили. Остальные подробности и сведения о пострадавших станут известны позднее.

Ранее на внутренней стороне МКАД столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на дороге образовался затор. Информация о пострадавших отсутствует.
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