Посол Анатолий Антонов встретился с главой дипмиссии США в России Линн Трейси

Российский посол в США Анатолий Антонов провел переговоры с главой американской дипмиссии в РФ Линн Трейси. Последняя в ближайшее время отправится в Москву.
Встреча дипломатов прошла в Вашингтоне, о чем сообщили в российском посольстве. О деталях разговора Антонова и Трейси в дипведомстве не проинформировали.
Американский сенат в декабре прошло года назначит Трейси на должность посла США в России. Ее кандидатуру на этот пост выдвинул глава Белого дома Джо Байден. Дипломат владеет русским языком и уже имеет опыт работы в Москве.