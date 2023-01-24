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Посол Анатолий Антонов встретился с главой дипмиссии США в России Линн Трейси

Политика
Посол Анатолий Антонов встретился с главой дипмиссии США в России Линн Трейси

Российский посол в США Анатолий Антонов провел переговоры с главой американской дипмиссии в РФ Линн Трейси. Последняя в ближайшее время отправится в Москву.

Встреча дипломатов прошла в Вашингтоне, о чем сообщили в российском посольстве. О деталях разговора Антонова и Трейси в дипведомстве не проинформировали.

Американский сенат в декабре прошло года назначит Трейси на должность посла США в России. Ее кандидатуру на этот пост выдвинул глава Белого дома Джо Байден. Дипломат владеет русским языком и уже имеет опыт работы в Москве.
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