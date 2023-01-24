Зеленский ввел санкции в отношении 22 представителей РПЦ

Текст документа также опубликован на сайте главы государства. Согласно ему, рестрикции коснутся представителей Русской православной церкви (РПЦ). В список вошли митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе и другие.