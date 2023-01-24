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Зеленский ввел санкции в отношении 22 представителей РПЦ

Политика
Зеленский ввел санкции в отношении 22 представителей РПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел очередные санкции против российских граждан. Об этом он объявил в ходе видеообращения, опубликованного в Telegram.

В своем обращении к населению Зеленский указал, что Совет национальной безопасности Украины принял решение, касающееся «духовной независимости». Президент пообещал усиливать ее в ходе кризиса.

«Введены санкции против 22 человек – граждан России», — добавил Владимир Зеленский.

Текст документа также опубликован на сайте главы государства. Согласно ему, рестрикции коснутся представителей Русской православной церкви (РПЦ). В список вошли митрополит Будапештский и Венгерский Илларион (Алфеев), замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе и другие.
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